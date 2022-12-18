Gölcük’te güzel havanın tadını dans ederek çıkardılar

Bolu’nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, kış öncesi son güneşli günlerinde tatilcilerin akınına uğradı. Güneşli havayı fırsat bilen dansçılar, güzel havanın tadını dans ederek çıkardı.

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen turizm alanlarından birisi olan Gölcük Tabiat Parkı, güneş açmasıyla birlikte hafta sonu tatili için gelen ziyaretçilerle doldu. Yılın dört mevsimi özelikle Ankara ve İstanbul’dan binlerce tatilcinin akın ettiği Gölcük Tabiat Parkı’nda, güneşli havayı fırsat bilen tatilciler göl çevresinde yürüyüş yaparak doğayla iç içe vakit geçiriyor. Gölcük Tabiat Parkı’na tatil için gelen ziyaretçiler dans ederek güneşli havanın tadını çıkardı. Göl kenarında bulunan iskelede bol bol hatıra fotoğrafı çektiren tatilciler, bisiklet ve golf arabalarıyla da göl çevresinde tur attı. Gölcük’e ilk kez geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Gölcük’e ben ilk kez geliyorum. Gayet güzel. Aralık ayında böyle bir havayla karşılaşmak bizim için de sürpriz oldu. Keyifli bir gün geçirdik. Tekrar geliriz inşallah” dedi.