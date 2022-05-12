Gölbaşı Gölü hayran bırakıyor

Hatay’ın nazar boncuğu olarak nitelendirilen Gölbaşı Gölü, güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor.

Kırıkhan ilçesinde, manzarası, florası ve faunasıyla dikkat çeken ve toplam 7 milyon metre kare sahip olan Gölbaşı Gölü 175 çeşit kuş türünün yaşam alanı olma özelliğini taşıyor.

Özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan göl, kayık geçişlerinde de benzersiz manzaralara sahne oluyor. Doğaseverler ve fotoğraf sanatçılarının da Hatay’daki ilk ziyaret duraklarından birisi Gölbaşı Gölü oluyor.

Kırıkhan Belediye başkanı Ayhan Yavuz, Gölbaşı Gölü’nün turizme katkı sağlaması adına 2 milyon TL’ye mal olacak proje hazırladıklarını ifade etti.

Gölbaşı Gölünün toplam 7 milyon metrekare alana sahip olduğunu su havzasının kaplı olduğu alanın ise 4 milyon metrekare olduğunu ifade eden Yavuz, ”İçerisinde dünyada yok olmaya yüz tutmuş endemik bitkiler bulunuyor. 175 çeşit kuşun göç ettiği bir yerdir. Yine dünyada ender bizim tabirimizle yılan balığı ve farklı türde balık var” dedi.

Gölde önemsedikleri bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Başkan Yavuz, ”Projemiz hazır DOĞAKA tarafından desteklenen bir proje. Tamamen onaylandı ve 2 milyon civarı bütçesi var fakat projeye başlayabilmek için bürokratik engeller var onları aştığımızda inşallah 2023 yılında projemizi tamamlamış olacağız. Projemizin ilk etabı tamamlandıktan sonra hem burada yaşayan köy halkı hem bölge halkı halkının ekonomisine katkı sağlayacak. Proje sayesinde Kırıkhan ilçemizi tüm Türkiye’ye duyurmuş olacağız. Ulusal sulak alan ilan ettiğimiz bu alanı belki de uluslararası sulak alan ilan ederek hemen yanı başımızda yaşamlarını sürdüren dağ ceylanı gazella gazellarla buluşturup dünyaya buradan bir mesaj vermeyi düşünüyoruz” dedi.