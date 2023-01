Gölbaşı belediyesi karla mücadele ekipleri sahada

Gölbaşı’na karın yağmasıyla beraber, Gölbaşı belediyesi tarafından karla mücadele ekipleri çalışmalarına sahada devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, Gölbaşı’na karın yağmasıyla beraber vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarına sahada devam ediyor. Hacılar ve Karşıyaka Mahalleleri başta olmak üzere birçok yerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak kar temizleme ile görevli 50 personel, 9 kar küreme aracı, 6 kamyon, 1 kar küreme pikap, 1 kar küreme lowbet, 4 greyder, hizmet verecek. Ayrıca yardımcı destek için ek olarak 2 tır, 3 tane lowbet, 7 kepçe, 4 kar küreme aracı ile göreve hazır olan ekipler, ihtiyaç halinde devreye girecek.

“İlçemizde günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalara devam edeceklerini belirterek, “Gölbaşı Belediyesi Karla Mücadele Kriz Masası’nda ve sahada, alanda görevli ekip arkadaşlarımız daha önce tatbikat da yaptıkları için mevcut durumu, alınacak önlemleri ve yapılacak mücadele çalışmalarını iyi biliyor. İlçemizde yaşanan kar yağışı ile buzlanma sonrasında hemşerilerimizin günlük yaşamının sekteye uğramaması ve en önemlisi de ulaşımda aksaklık yaşanmaması için çalışıyoruz” dedi.

“Şu an yollarımız açık durumda, ekiplerimizle sahadayız”

Şimşek, kışın sert yaşandığı Gölbaşı’nda belediye olarak her türlü önlemi aldıklarını söylerken, “Kış aylarında karla mücadele programımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporuna göre düzenliyor, ana arter özelliği olan yollara önem veriyoruz. Şu an yollarımız açık durumda. Vatandaşlarımızın her türlü talep ve şikâyetlerini hızlıca çözüme kavuşturuyoruz. Her mahallemizde sorumlu koordinatörlerimizin yanı sıra meclis üyelerimiz de karla mücadele çalışmalarını birebir takip ediyorlar. Gölbaşı halkının kar yağışından mağdur olmaması için bu yıl da her zamanki gibi tüm ekiplerimizle sahadayız” şeklinde konuştu.