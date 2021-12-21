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Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılında da dur durak bilmedi

Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamını kolaylaştıran Ankara Gölbaşı Belediyesi, 2021 yılında da yapım çalışmalarına aralıksız devam etti.

Çevre 21.12.2021, 15:29
Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2021 yılında da dur durak bilmedi

Hayata geçirdiği projelerle vatandaşların yaşam standartlarını yükselten ve günlük yaşamını kolaylaştıran Ankara Gölbaşı Belediyesi, 2021 yılında da yapım çalışmalarına aralıksız devam etti.

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2021 yılında da içerisinde insan odaklı çalışma prensibiyle, mesai kavramı gözetmeksizin, hizmet ağını ilçenin en ücra noktalarına kadar yayarak çalışmalarını sürdürdü. Fen İşleri Müdürlüğü’nün 2021 yılı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gönülden bağlı oldukları bu ilçenin her bir noktasında hür türlü hizmette var olmaya gayret ettiklerini söyleyerek: “Göreve geldiğimiz günden bugüne olduğu gibi 2021 yılında da dur durak bilmeden çalışmaya devam ettik. Bu anlamda 7/24 çalışma prensibiyle hizmet ağını ilçemizin her bir noktasına yayan Fen İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2021 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Yapılacak daha çok işimiz var. İnşallah onları da hep birlikte yapacağız” dedi.

“Gölbaşı’na değer katacak projeleri bir bir hayata geçmesinin yanı sıra alt yapı ve yol çalışmalarına da ara vermeden devam ediyoruz” diyen Başkan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: “Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz 2021 yılı içerisinde yoğun bir mesai harcadı. Yıl içerisinde yürütülen asfalt çalışmalarıyla, yollara toplam 53 bin 368 ton asfalt atıldı. Yine birçok bölgede 17 bin 154 metre sathi kaplama yapan ekiplerimiz, 155 bin 525 metrekare yol açıp 114 bin 526 metre yol onarımı yaparak, ilçe sakinlerinin gündelik hayatını kolaylaştırmak için canla başla çalıştı.”

Çözüm odaklı hizmet

Gölbaşı’nın her bir noktasında ekipler ile var olmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Ramazan Şimşek “Fen İşleri Müdürlüğümüz her alanda hizmet üretmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşarak çözümler üretmeye devam ediyor. Daha temiz, düzenli ve modern bir ilçe oluşturmak adına 17 bin 764 m kilitli parke döşeme, 11 bin 764 M2 andezit döşeme, 20 bin 830 m3 bordür döşeme çalışması gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu. Şimşek diğer çalışmaları ise şu şekilde sıraladı;

Metruk binalar yıkıldı

Gölbaşı Belediyesi olarak sadece yaparak değil, aynı zamanda gerekli bölgelerde yıkarak da şehrimizi güzelleştirerek geleceğe taşıyoruz. Ekiplerimiz 2021 yılı içerisinde görüntü kirliliği oluşturan ve tehlike arz eden 38 binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Kent mobilyaları atölyelerde üretildi

Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı personelimizin tasarladığı ve ürettiği kent mobilyaları ile de Gölbaşı’na estetik kazandırmaya devam ettik. Şantiyedeki atölyelerimizde hem müdürlüğümüzün kendi bünyesinde kullanacağı hem de ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını üreterek, tasarruf sağlayıp belediye bütçesine de büyük katkı sağladık.

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