Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, öğrencilerle birlikte ata tohumlarını toprakla buluşturdu

Ankara Gölbaşı Belediyesi tarafından yerli tohum geleneğini yeniden canlandırmak amacıyla başlatılan "Ata tohumları toprakla buluşuyor" etkinliği çerçevesinde sebze tohumları toprakla buluştu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" etkinliği çerçevesinde, belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında Şehit Hakan Can Toki Anaokulu öğrencileri ile domates, biber, salatalık tohumlarının ekimini gerçekleştirdi. Ekim öncesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet eden Başkan Şimşek, çocuklarla birlikte şarkı söyleyip, oyunlar oynadı.

“Çocuklarımızla birlikte yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk”

Etkinliğin amacının çocuklara bitkileri tanıtmak ve ata tohumlarının fideye dönüştüğünü göstermek olduğunu belirten Başkan Şimşek, “Vatandaşlar sağlıklı ürünler tüketsinler diye başlattığımız ata tohumlarının üretimine bu yılda devam ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk. Gölbaşı Belediyesi olarak amacımız çocuklarımıza ata tohumlarını tanıtmak ve üretimini yaygınlaştırmaktır” dedi.

Miniklere oyuncak hediyesi

Çocuklarla birlikte domates, biber, salatalık tohumlarının ekimini gerçekleştiren Başkan Şimşek, etkinliğe katılan öğrencilere Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organik ahşaptan üretilen oyuncakları hediye etti. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.