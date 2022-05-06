Gölbaşı beldesindeki menderesler görsel şölen sunuyor

Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde bulunan menderesler, doğanın canlanmasıyla birlikte seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Bitlis’in keşfedilmeyi bekleyen nadir beldelerinden biri olan Gölbaşı beldesinde uzun bir kış sezonu sonrasında doğa yavaş yavaş canlanmaya başladı. Doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan belde, oluşan doğal mendereslerle de görsel şölen sunuyor. Beldenin Mazığ Dağı eteklerinde yer alan kilometrelerce uzunluğundaki menderesler havadan görüntülendi. Yaylalarıyla insan ruhunu dinlendiren bir görüntü sunan Gölbaşı beldesi, menderes görüntüleriyle adeta kendine hayran bırakan görsel bir şölen sunuyor. Halk arasında Mazığ Gölü olarak isimlendirilen göletten süzülen sularla oluşan mendereslerin yolculuğu ise yeşile bürünün tarlalar arasından beldenin aşağısında bulunan ve birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapan Kamış Sazlığına kadar devam ediyor.

Tam bir doğa harikası olan ve el değmemiş bu doğallığını uzun yıllardır koruyan belde, doğaseverler tarafından keşfedilmeyi bekliyor.