Göl kenarında korku dolu anlar: Rüzgar ortalığı savaş alanına çevirdi

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde aniden çıkan rüzgar, göl kenarında kahvaltı yapanlara zor anlar yaşattı. Masa, sandalye ve yiyeceklerin havada uçuştuğu, vatandaşların ise güçlükle ayakta durduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sapanca ilçesinde bulunan bir işletmede dün meydana gelen olayda göl kenarında kahvaltı yapmak isteyen vatandaşlar, aniden çıkan rüzgarla panik yaşadı. Göl kenarındaki kuvvetli rüzgar masa, sandalye ve yiyeceklerin uçurdu. Vatandaşların ayakta durmakta güçlük çektiği ve kaçışmaya çalıştıkları anlar ise saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aniden çıkan rüzgarla birlikte masa, sandalye ve yiyeceklerin göle doğru savrulması, vatandaşların kaçıştığı anlar yer aldı.