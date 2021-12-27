Gökyüzünün kızıllığı dağları kaplayan karla eşsiz manzaralar oluşturdu

Bartın’da güneşin batışıyla beraber ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı. Gökyüzünün kızıllığı dağları kaplayan karla eşsiz manzaralara sahne oldu.

Meteorolojinin uyarılarıyla birlikte kentte etkili olan kar manzaraları gün batımıyla birleşti. Güneşin batışıyla da gökyüzünde oluşan bulutlar seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Ormanları kaplayan karla birlikte güneşin batışı fotoğrafseverler tarafından bol bol fotoğraflandı.