banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
Sağlık Bakanını Gözaltına Aldılar!
PFDK kararları açıklandı!
PFDK kararları açıklandı!
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
RTÜK Başkanı Şahin’den RTÜK Üyesi Taşcı’ya cevap
Palandöken güven tazeledi
Palandöken güven tazeledi

Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu

Kütahya’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Çevre 02.06.2022, 22:30
Gökyüzündeki şimşekler görsel şölen oluşturdu

Kütahya’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kütahya’da akşam saatlerine doğru başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Acem ve Yellice Dağları eteklerinde etkili olan şimşekler bir saat sürdü. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken gökyüzünü ve geceyi aydınlattı.

Yorumlar (0)
20°
açık