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Gökyüzünde Ay-yıldız buluşması
Gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
Çevre 06.12.2021, 20:56 06.12.2021, 21:07
Gökyüzünde bir araya gelen hilal şeklindeki Ay ile yıldız, Türk bayrağını hatırlattı.
Samsun’da akşam saatlerinde açık gökyüzünde gözlemlenebilen hilal ve yıldızın buluşması, Türk bayrağındaki figürü ortaya çıkardı. Görüntünün İlkadım ilçesindeki Site Camisi’nin minaresiyle yan yana gelmesiyle de güzel bir enstantane oluştu.
Hilal halindeki Ay ve yıldız ile minarenin görüntüsü objektiflere yansıdı.