Göksun’da açan çiçekler karla kaplandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan kar çiçekleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçede açan kar çiçekleri beyaz örtüyle bütünleşerek göz alıcı bir güzellik sundu. Ortaya muhteşem manzaralar çıktığını söyleyen fotoğraf sanatçısı Mehmet Gören, “Göksun’da açan çiçeklerin üzerine kar yağdığını gördüğümde hemen fotoğrafladım. Bu manzara her zaman yakalanmıyor. Çiçeklerin üzeri karlarla kaplandığından dolayı bu muhteşem manzara ortaya çıktı. Göksun her mevsim doğa harikası bir yer” dedi.