Gökçebey’de dere taştı, yollar su altında kaldı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde kuvvetli yağış sonrası derenin taşmasıyla yollar su altında kaldı.

Gökçebey ilçesinde etkisini yitiren yağış sonrası sular çekildi. Ancak öğleden sonra yeniden etkili olan kuvvetli yağış ile derelerin debisi yükseldi. Yağmurla birlikte oluşan sel suları dereleri taşırdı. Dereyle yolu birleştiren sel suları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Vatandaşlar sular altında kalan ana yolda akıntı nedeniyle güçlükle ilerlemeye çalıştı. Bölgedeki bazı evlerin giriş katları da sular altında kaldı.