Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 11.00, 15.00 ve 19.00 feribot seferlerinin iptal edildiği belirtildi.