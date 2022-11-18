Gökçeada ve Bozcaada’ya yarınki feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 09.00’da, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 10.00’da sefer yapılacağı belirtilirken, Bozcaada’dan Geyikli’ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli’den Bozcaada’ya ise saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00’daki seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.