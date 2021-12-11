- Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferleri yapılamıyor

Çanakkale’de Bozcaada ve Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, " Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattı ile Geyikli- Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tarifeli tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

(UYC