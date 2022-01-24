Gökçeada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de, Gökçeada’ya bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., bugün Kuzey Ege’deki hava muhalefeti sebebiyle Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

GESTAŞ A.Ş.’den yapılan açıklamada, “Bugün, Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada’dan saat 17.00 ve 22.00, Kabatepe’den ise saat 19.00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Kabatepe’den saat 05.00 seferinin iptal edildiği bildirildi.