Gökçeada açıklarında kılıç balığı avı renkli görüntülere sahne oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde geçtiğimiz aylarda Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına kafa tutan Türk balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avı İlker reisin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi Kaleköy Balıkçı Barınağı’ndan Semadirek ile Limni Adası arasına açılan balıkçı İlker Özdemir, 50 kilogram ağırlığında kılıç balığı avladı. Yunus balıklarının da eşlik ettiği balık avında renkli görüntüler yaşandı.

Bereketli bir av olduğunu belirten balıkçı İlker Özdemir, “Bir buçuk saat mücadele ettik ve yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kılıç balığını avlamayı başardık. Bir an da önüme çıktı. Balık, aşağı yukarı 250 metre derinliği gördü ama sonunda mücadeleyi biz kazandık” dedi.

Semadirek ile Limni Adası açıklarında ilerlerken yunus balıklarının tekneye eşlik ettiği görüntüler de izleyenlerin içini ısıttı.