Göcek’te koylardaki kaçak yapılaşma yerinde incelendi

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi’nde, Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi öncülüğünde kaçak yapılaşmanın olduğu koylarda inceleme yapıldı.

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası temsilcileri, turizmciler, yat işletmecileri ve diğer ilgililerin katıldığı programda Göcek’te tekne ile koylar gezilerek, koyların daha önceki ve şu andaki durumları hakkında bilgi verildi. Fethiye ve Dalaman açıklarındaki Kille, Taşyaka (Bedri Rahmi), Sıralıbük, Sarsala, Hamam, Yassıcalar ve çevredeki koyların turizm açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan yat işletmecisi Mehmet Eskici ile SS Fethiye Göcek Çalış Ölüdeniz Kooperatifleri Birlik Başkanı ve Deniz Ticaret Odası 39 Nolu (günübirlik tekneler) Meslek Komitesi Başkanı Güven Altuğ, kaçak yapılaşma sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Yıllar geçtikçe Fethiye’deki koylarda kaçak yapılaşmanın arttığını belirten Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Yönetim Kurulu Danışmanı ve yat işletmecisi Mehmet Eskici, “Koylarımız hem geleceğimiz hem de sürdürülebilir bir turizm açısından büyük önem taşımaktadır. Buralar mutlaka korunmalıdır. Gün geçtikçe koylarımızdaki kaçak yapılaşmalar hızla artıyor. Deniz turizmi temsilcileri olarak bölgemize gelen turistlere koylarımız sayesinde satış yaparak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ama koylarda artan kaçak yapılardan dolayı ilçemizin ve ülkemizin doğal güzelliklerini tanıtamıyoruz. Yetkililerden kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesini rica ediyoruz” dedi.

SS Fethiye Göcek Çalış Ölüdeniz Kooperatifleri Birlik Başkanı ve Deniz Ticaret Odası 39 No’lu Meslek Komitesi Başkanı Güven Altuğ ise, “Özellikle son 2-3 yıldır çevremizdeki ve diğer koylarda kaçak yapılaşma hızlı bir şekilde artıyor. Buradaki kaçak yapılaşmaların en büyük sebebi imar barışı affı ve 2/B olayıdır. Kesinlikle bu koylardaki kaçak yapılaşmalara imar affı izni verilmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hepimizin denize girebilmek ve doğayı gezebilmek hakkı ve özgürlüğü vardır. Ne yazık ki üç, beş zengin kişi bu bölgelere gelerek kaçak yapılaşma ile hakkımızı elimizden alıyorlar. Devlet yetkililerimizden ivedilikle bu kaçak yapılaşmaya dur demelerini istiyor, bu doğanın bakir kalarak tüm halkımızın kullanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.