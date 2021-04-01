Göç yolundaki leyleklerin Konya’daki molaları sürüyor

Konya’nın Derbent ilçesi yakınlarında göç yolundaki leylekler, yol kenarındaki tarlalara inerek mola verdi.

İlkbaharın gelmesi ile birlikte Türkiye’ye gelen leylek sürüleri, Konya’nın Derbent yolu üzerindeki tarlalarda mola verdi. Tarla ve bahçelerin kenarında, dere boyunda besin arayışına girdikleri gözlenen leylek sürüleri, renkli görüntüler oluşturdu. Yoldan gelip geçen araç sürücüleri durarak, tarlalarda toplu olarak yemek için besin arayan leylek sürülerini cep telefonlarıyla fotoğrafladı. Leylek sürülerinin bir süre burada mola verdikten sonra, yerleşecekleri yuvalarına doğru gidebilmek üzere tekrar yola çıktı.