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Göç yolundaki leylekler Sındırgı’da mola verdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, göç yolundaki leyleklerin uğrak mekanı oldu.

Çevre 04.04.2021, 12:16
Göç yolundaki leylekler Sındırgı’da mola verdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, göç yolundaki leyleklerin uğrak mekanı oldu.

Belediye binası üzerindeki leylek yuvası ile Türkiye’de tek olan Sındırgı ilçesinde 40’a yakın leylek yuvası bulunuyor. Bunun yanında her yıl göç eden leylekleri de doğal şehir ağırlıyor. Sındırgı’nın simgesi haline gelen “Sağdıç” leylek geçtiğimiz günlerde belediye binasındaki yuvasına geldi. Havaların ısınmasına aldanarak göç yapan leylekler de Yaylabayır bölgesindeki soğuk dalga ve havadaki duman sebebiyle Küçükbükü ovasında konakladı. Avcılar kulübü ve belediye leyleklerin zarar görmemesi adına bölgede kontrolde bulundu.

Leylekler gelmeden önce de Sındırgı’da bulunan leylek yuvalarının bakımı Sındırgı Belediyesi ve leylekçi profesör olan Prof. Dr. Mehmet Sıkı tarafından yapıldı.
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