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Göç yolundaki leylekler Sakarya’da mola verdiler

Sakarya’nın Erenler ilçesi yakınlarında göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek mola verdi.

Çevre 03.05.2021, 12:09
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Göç yolundaki leylekler Sakarya’da mola verdiler

Sakarya’nın Erenler ilçesi yakınlarında göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek mola verdi.

Sakarya’nın Erenler ilçesine göç yolundaki leylekler, yol kenarında bulunan sulak arsaya inerek bir süre mola verdi. İlkbaharın gelmesi ile birlikte göç eden ve Türkiye üzerinden geçen leylek sürüsü, Sakarya’nın Erenler İlçesinde bulunan sulak arsaya inerek mola verdi. Göçmen leylekleri belgesel niteliğinde görüntüler ortaya çıkarırken tarlalarda hem dinlendi hem de yiyecek aradı. Yüzlerce leyleğin grup halinde uçuşu ve tarlaya inişi ise adeta görsel şölen oluşturdu. Sulak alanları tercih eden leylekler göç yolunda verdikleri molanın ardından sürü halinde tarladan ayrıldılar.
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