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Göç yolundaki flamingo Sinop’ta görüntülendi

SİNOP (İHA) – Göç yolunda Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda mola veren flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop Şube Müdürlüğünce görüntülendi.

Çevre 20.04.2021, 17:46
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Göç yolundaki flamingo Sinop’ta görüntülendi

SİNOP (İHA) – Göç yolunda Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda mola veren flamingo Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Sinop Şube Müdürlüğünce görüntülendi.

Sinop semalarında nadir görülen muhteşem güzellikteki flamingo, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sinop Şube Müdürlüğünce görüntülendi.

DKMP Sinop Şube Müdürlüğü’nce Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda gerçekleştirilen göç dönemi incelemeleri esnasında, Sinop’ ta pek sık rastlanmayan flamingonun tek başına göl aynası içerisinde beslendiği tespit edildi.

Şube Müdürlüğünce gözlem altına alınan flamingonun, enerjik ve sağlıklı olduğu tespit edildi. Göç dönemi boyunca Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda, DKMP Sinop Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilecek gözlemlerde, flamingo birey sayısında artış olup olmadığı takip edilecek.
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