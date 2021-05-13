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Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu

Leylekler, Adana’nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.

Çevre 13.05.2021, 09:12
Göç eden leylekler Kozan semalarında görsel şölen oluşturdu

Leylekler, Adana’nın Kozan ilçesinde gün batımında görsel şölen oluşturdu.

Kozan ilçesinde onlarca leyleğin sürü halinde uçması gökyüzünde gün batımında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Leylekler ilçede görenleri hayran bıraktı. Leyleklerin uzun süre gökyüzünde dönerek ilerlemeleri ve aynı anda hareket etmeleri görsel bir şölen sundu. Bir süre sonra leylekler gözden kayboldu.
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