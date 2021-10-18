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Gizemli obruk git gide derinleşiyor!

Maya takvimine göre kıyamet alameti olduğu da söylenen Büyük Mavi Delik çukuru, yeni çukurlar oluşturup daha da derinleşmeye başladı. Uzmanlar, yıllardan bu yana gizemi çözülemeyen çukuru araştırmaya devam ediyor.

Çevre 18.10.2021, 15:05
Gizemli obruk git gide derinleşiyor!

Maya takvimine göre kıyamet alametlerinden biri olarak görülen Orta Amerika'nın küçük sahil ülkesi Belize'deki Büyük Mavi Delik çukuru giderek derinleşmeye başladı. Büyük Mavi Delik aslında tanrıların yaşadığı bir mağaraydı.

TANRILAR MAĞARAYI TERK ETTİ

Ancak insanlara küsen tanrılar mağarayı terk etti. Sonrasında ardı ardına bölgeye felaketler gelmeye başladı ve tanrıların mekanı olan mağara da terk edildikten sonra çökerek bir sualtı obruğuna dönüştü. Yerel halk Maya takviminden ilham alarak bu obruğun kıyamet işareti olduğunu söylüyor.

Belize'nin en büyük şehri olarak bilinen Belize City'den yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Great Blue Hole, Lighthouse Resifi'nin merkezinde yer alıyor. Büyük Mavi Delik olarak anılan obruk, 300 metre çapı ve 125 metre derinliği ile dünyanın en ilginç yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kıyamet alameti olarak biliniyor! Duyanların içini ürperten gizemli obruk derinleşmeye başladı

DÜNYANIN EN HARİKA YERİ

Bir mağaranın sular altında kalması sonucunda oluşan bu popüler dalış rotası, bir zamanlar "Dünyadaki En Harika 10 Yer" listesinde bir numaraya yerleşmeyi dahi başardı. 2018'de iki denizaltı, iç kısmın 3 boyutlu bir haritasını çıkarmak için suya daldı ve dipte iki ölü dalgıç keşfedildi.

KUSURSUZ GÖRÜNTÜSÜ MEST EDİYOR

Büyük Mavi Delik'in dikkat çeken en büyük özelliği ise koyu mavi bir daireden oluşan görüntüsü. Bir ressam tarafından çizilmiş kusursuz bir daireyi anımsatan bu görüntü turkuaz sularda kendisini anında belli ediyor.

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