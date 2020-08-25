Giresun’un Yağlıdere ilçesi Ortaköy yardım bekliyor
GİRESUN'UN YAĞLIDERE İLÇESİNE BAĞLI ORTAKÖY, YARDIM BEKLİYOR, SELDEN EN ÇOK FAZLA ETKİLENEN KÖYLERİN BAŞINDA GELEN ORTAKÖY'DE KAPANAN YOLLAR VE YIKILAN EVLER NEDENİYLE BÜYÜK BİR MAĞDURİYET YAŞIYOR. MUHTAR MUHAMMED KARADERE, YETKİLİLERDEN YARDIM İSTEDİ
Giresun’un Yağlıdere ilçesinde selden en fazla zararı gören yerlerin başında gelen Ortaköy köyüne ulaşım sağlanamazken, köylüler yetkililerden yardım bekliyor.
Selden en çok fazla etkilenen köylerin başında gelen Ortaköy’de kapanan yollar ve yıkılan evler nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Giresun’un Yağlıdere ilçe merkezinden geçen Yağlıdere Deresi’nin ve yan kollarının taşması sonucu yollar koparken, köprülerde yıkıldı. Sel’de sıkıntının yaşanmadığı ilçe merkezinde vatandaşlar normal hayata dönerken, bir çok köye ulaşım sağlanamıyor.
Yolların kapandığı , evlerin yıkıldığı, elektrik ve suyun verilemediği Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Ortaköy’de vatandaşlar önümüzdeki günlerde gıda sıkıntısıyla da karşı karşıya kalmanın endişesini yaşıyor.
Yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara ve askerlere Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Ortaköy Mahalle Muhtarı Muhammed Karadere, "Cumartesi günü başlayan sağanak yağışlar nedeniyle bir çok vatandaşımızın evleri ve fındıkları zarar görmüştür. Bölgemizde elektrik, su ve ulaşım sıkıntısı vardır. En kısa sürüde bu mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyorum" dedi.
|İmsak
|04:44
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:56
|Yatsı
|21:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25