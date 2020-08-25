Giresun’un Dereli ilçesinde hafta sonu yaşanan sel işte böyle geldi
DERELİ’DE 3 GÜN ÖNCE ÇEKİLEN BİR GÖRÜNTÜ SELİN İLK ANLARINDA YAŞANANLARI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ.
Giresun’da hafta sonu yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selden en fazla etkilenen Dereli ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çekilen bir görüntü selin ilk anlarında yaşananları gözler önüne seriyor.
Günler öncesinde Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış ve sel baskınları uyarısına rağmen metrekareye 137 kg yağışın düştüğü Dereli ilçesinin Akkaya Deresinin taşması sonucu Giresun tarihinin belkide en büyük sel felaketinin yaşanmasına neden oldu. İkametinin balkonuna çıkarak sosyal medya hesabından durum paylaşan bir vatandaş belki de afetin başlangıcını çektiğinin farkında değildi. “Dere geliyor” sözleri cep telefonu kamerasına yansıyan vatandaşın “Kaçın kaçın” uyarısı dikkat çekti.
Kısa sürede ilçenin 2 caddesindeki 212 dükkan ve işyeri sular altında kaldı, milyonlarca liralık maddi hasar meydana geldi.
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