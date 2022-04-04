banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
Trabzonspor taraftarı Beşiktaş beraberliğini kutladı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
350 yıllık çınar ağacında Allah lafzı
Kerem Kamal:
Kerem Kamal: "Dünya şampiyonu olma sözü veriyorum"
Stoltenberg:
Stoltenberg: "Rusya güçlerini yeniden konuşlandırıyor"

Giresun’un Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı

Giresun’da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli’de sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslim edilmesinin ardından afetzedeler yavaş yavaş evlerine yerleşmeye başladı. Afet mağdurları Ramazan’ı yeni konutlarında geçirecek.

Çevre 04.04.2022, 09:53
Giresun’un Dereli ilçesinde afetzedeler evlerine taşınmaya başladı

Giresun’da 22 Ağustos 2020 yılında yaşanan selden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Dereli’de sel sonrası yapımı tamamlanan 72 konut ve 82 işyerinin anahtarının teslim edilmesinin ardından afetzedeler yavaş yavaş evlerine yerleşmeye başladı. Afet mağdurları Ramazan’ı yeni konutlarında geçirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ocak 2022 tarihinde Giresun’a gelmesinin ardından törenle anahtarlarını teslim alan afetzedelerin ev ve işyerlerine taşınmaya başladıklarını belirten Dereli Belediye Başkanı Kazım Zeki Şenlikoğlu, devlet yetkililerine teşekkür etti.

Şenlikoğlu “Dereli ilçesinde sel afetinden ev ve iş yeri hasar görenlere kira, eşya ve taşınma yardımlarının yanı sıra, vatandaşları evlerine kavuşturmak için belediye olarak bizlerde ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bilindiği gibi Sütlüce mevkiinde 142, şehir merkezinde ise 71 konut ile 82 işyeri afetzedeler için yapılmıştı. Hak sahipleri belli oldu ev ve iş yerlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelmesiyle teslim edilmişti. Şimdi de yavaş yavaş eksikleri tamamlanan evlere taşınmaya başladılar. Vatandaşlarımız ayrıca evlerinde devletimizin teşviki ile ucuz doğalgaz kullanmaya da başladılar” dedi.

Afette her şeyini kaybetmişti

Evlerine yerleşen afetzedelerden birisi olan İpek Orta, eskisinden daha güzel bir eve yerleştiğini ancak o geceyi asla unutamadığını söyledi. 8 çocuğu ve eşi olmak üzere 2 oda bir salon evlerine yerleştiğini anlatan Orta, “Yaşanan sel afetinin travmasını unutmak mümkün değil. O gece her birimiz bir yerdeydik bir süre bir birimizden haber alamamıştık. Korku ve endişe dolu bir geceydi evimizi bırakıp çıkmak zorunda kaldık. Sonra evimizin yan yattığını gördük eşyalarımızı bile alamadan evimizin yıkılma kararı alındı. Daha sonra devletimizden Allah razı olsun bizleri mağdur etmedi. Bizim 2+1 evimiz vardı şimdi de 2+1 ev verildi ama bizim evden daha güzel. Evimizde 8 çocuğum ve eşimle beraber yaşıyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımızdan, bizleri hiç yalnız bırakmayan bakanlarımızdan Allah razı olsun” dedi.

“Yeni evlerimiz daha konforlu ve daha güvenli"

Yaşanan sel afetinde kentsel dönüşümden evini kaybedenlerden İsmail Kahraman ise, “Sel afetinin yaşandığı gece her şey gözlerimizin önünde oldu. Geceyi büyük bir korku ile geçirdik ve ertesi gün gün ağarınca ilçenin haline inanamadık. Her taraf savaş alanı gibiydi. Aylarca temizlenmez, yaralar sarılmaz sanıyorduk ama birkaç günde hayat normale dönmeye başladı. Bizim evde o gece hasar alan evlerdendi ve riskli evler içerisinde yıkılarak kentsel dönüşümde yıkılan evler içerisinde yer aldı. Bugünde evimizin yerine yeni bir ev verildi. O zaman binada yaşıyorduk şimdi bir site içerisinde evdeyiz. Daha konforlu ve daha güvenli” dedi.

Yorumlar (0)
10°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22