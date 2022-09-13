Giresun’un Çamoluk ilçe merkezinde aç kalan ayı ilçe merkezine indi

Giresun’un Çamoluk ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçenin Karşıyaka mahallesine inen ayı, bir süre çevrede yiyecek aradı, sonra cadde üzerinden uzaklaştı. Dışardan gelen sesler üzerine balkona çıkan Mansur Sürücü cadde üzerinde gördüğü ayıyı cep telefonu ile görüntüledi.

İlçe merkezinde gördüğü ayıyı görüntüleyen Mansur Sürücü o anları anlatarak “Birkaç gün önce bir arkadaşıma misafirliğe gitmiştim. Balkona çıktığımda dışardan sesler geldiğini duydum. Çevreyi kontrol ettiğimde bir ayının çöpleri karıştırarak yiyecek aradığını gördüm. Bende hemen cep telefonu ile o görüntüleri çektim. Bu görüntüleri çektikten sonra da ilçemizden bir vatandaşın ayı tarafından saldırıya uğrayarak yaralandığını duydum. Bu konuda yetkililerin bir önlem alması gerektiğini düşünüyorum” dedi.