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Giresunlu balıkçıları palamut üzdü, hamsi güldürdü

Giresun’un Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, sezonun bitmesine yaklaşık 1 ay kalmasına rağmen erken paydos ettiklerini belirterek, palamuttan umduklarını bulamayan balıkçıların yüzünü bu sezon hamsinin güldürdüğünü söyledi.

Çevre 10.03.2022, 09:23
Giresunlu balıkçıları palamut üzdü, hamsi güldürdü

Giresun’un Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, sezonun bitmesine yaklaşık 1 ay kalmasına rağmen erken paydos ettiklerini belirterek, palamuttan umduklarını bulamayan balıkçıların yüzünü bu sezon hamsinin güldürdüğünü söyledi.

1 Eylül 2015’te başlayan denizlerdeki av sezonunun 15 Nisan itibarıyla sona ereceğini hatırlatan Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan, balık av sezonunu ikiye ayırarak değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Arslan "İlk olarak geçtiğimiz yıllara oranla Eylül-Aralık arası palamuttan beklenen av gerçekleşmedi. Bunun yerine özellikle hamsi avı yüz güldürdü ama palamut için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Büyük beklentimiz vardı ancak istediğimiz gibi bir palamut avı sezonu geçirmedik. İkinci aşamada ise Aralık ayında hamsi maalesef kıyılarımızı terk etti. Geçmiş senelerde olduğu gibi 2 ay geçtikten sonra hamsi İğneada’dan kıyılarımıza geldi. Hava şartlarının da etkisiyle hamsi tekrar kendini gösterdi ancak bu da 20 gün kadar sürdü ve bitti. 15 Nisan’da sezon bitecek ama 1 ay öncesinden birçok balıkçılar teknelerini limana bağlamış durumda. Çalışan tayfalar da paylarını bölerek paydos etti" dedi.

"Gelecekte balıkçıları zor günler bekliyor"

Gelecek balık avı sezonundan pek umutlu olmadıklarını kaydeden Arslan, “Bunu söylemek için henüz erken ama denizdeki işaretlere bakacak olursak durum pek parlak değil. Umutlu olmak için bu dönemlerde denizlerde bir şeylerin olması gerekiyor. Şu anda da bizi umutlandıracak emareleri maalesef göremiyoruz. Geçtiğimiz yıl sezon içerisinde 15, 20 gün hamsi avı yasaklandı bu çözüm değil. Bana göre 1 Eylül’de av sezonu açılmamalıdır biraz daha geç açılmalıdır. Mayıs ve haziran ayları Karadeniz’deki balıkların yumurtalarını bırakma dönemleri. Yumurtalardan çıkan balıklar tam gelişim göstermeye başladıkları anda, 1 Eylül itibarıyla av dönemi başlıyor. Yani balık yavruları tam gelişemeden aynı yıl içerisinde avlanmakta. Av dönemlerinde görüyoruz, çok küçük balıklar avlanıyor. Gelişim gösteremeyen balık, nasıl denizdeki varlığını gelecek dönemlere taşıyabilir bu nedenle av sezonu 1 Eylül’de başlamamalıdır" diye konuştu.

"Karadeniz’de balık çeşidi azalıyor"

Geçmiş yıllara göre balık çeşidinin azaldığına da dikkat çeken Arslan, “Karadeniz giderek verimsizleşiyor. Karadeniz’de balık da kalmadı kalan balıklar da mezgit, barbun, istavrit, eskiden kalkan balıkçılığı oluyordu. Bu zamanlarda ben de kalkan balıkçılığı yapıyordum. Ancak git gide balık çeşidi de azalıyor. Bunun başlıca en temel sebebi balıkçılığın iyi yönetilmemesi, gereken projeler yapılmamasından dolayı balıkçılık bu halde. İkinci neden ise trol avının yapılmasıdır. Bir takım önlemler alınmalıdır” şeklinde konuştu.

Kıyı balıkçılarının sorunlarıyla ilgili de bilgi veren Arslan, “Bir kaç teknemiz havalar iyi olunca denize çıkıyor mezgit avlıyorlar. Ortalama tuttukları ürün 30-40 kg. Bu teknelerin buradan çıkışı ve gidip gelmesi ortalama 20-25 litre mazot yakıyorlar. 50 kg balık tutsa yarısı maliyete gidiyor ve teknelerde çalışanların bunların emeği var. Şuan maliyeti korumuyor. balıkçılık zor durumda” ifadelerini kullandı.

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