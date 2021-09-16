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Giresun’da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

Giresun’da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, vatandaşlar su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Çevre 16.09.2021, 19:55
Giresun’da sağanak yağış dere yataklarını taşırdı

Giresun’da sağanak derelerin taşmasına neden olurken, vatandaşlar su taşkınlarına ve heyelanlara karşı uyarıldı.

Giresun’un yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış, dereleri taşmasına neden oldu. Batlama Deresinde su seviyesi çok yükselirken, bazı bölgelerde sel suları yola kadar ulaştı. Bazı yerlerde de yaya olarak kullanılan köprüleri sel aldı. Yol kenarlarında fındıklarını kurutmaya çalışan üreticiler, korku dolu anlar yaşadı. AFAD ve Jandarma ekipleri, yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti.

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