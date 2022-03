Giresun’da heyelan nedeniyle köylüler tedirgin

Giresun’da yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların artması ve yağan yağmur toprak kaymalarına neden oldu. Piraziz ilçesinin Çayır köyünde yaşanan heyelanlar sonrasında evler, yollar zarar görürken, köylüler uyurken toprak altında kalmaktan korktuklarını söyledi.

Giresun’un Piraziz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünün, 40 haneli Karamahmutoğulları mahallesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bazı ev ve yollar hasar gördü. Köyde heyelanın zarara neden olduğunu söyleyen köylülerden Kemal Memiş, “Köydeki evlerin büyük bir kısmında küçük çaplı hasarlar oluştu. Gece evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Köyümüz her geçen gün adeta torağa gömülüyor. Yağmurlar şiddetini artırırsa buraları terk etmek zorunda kalırız. Köyün büyük bir bölümü heyelan tehditti altında” dedi.

Yıkılan evlerin boş olması faciayı önledi

Yaşanan heyelanda tek tesellilerinin can kaybı olmadığını belirten Köy Muhtarı Vahit Arslan ise “Geçtiğimiz yıllarda heyelan kendisini hissettirmişti yer yer çatlaklar meydana gelmişti. Ancak bu sene kar yağışının hızlı erimesinden ve yağmurdan dolayı heyelan meydana geldi. 40 haneli mahalle yolumuz ulaşıma kapandı. Mahallede 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü şuana kadar tespitlere göre 18 ev risk altında. Heyelan halen yer yer devam ettiğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamıyor. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Riskli görülen 18 ev eşyaları içerisinde duruyor ama içerisinde duran yok. Özellikle yıkılan evlerin sahipleri gurbette olduğu için can kaybı yaşanmadı. Aksi halde heyelan can kayıplarına neden olurdu. Devletimizin desteğiyle mağduriyetler giderilecektir. Önemli olan can kayıplarının yaşanmamasıdır” diye konuştu.