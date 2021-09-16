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Giresun’da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi

Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetini yaşayan Giresun’da, bugün bir kez daha yürekler ağızlara geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere sularının yükseldiği anlar kameraya yansıdı.

Çevre 16.09.2021, 21:16
Giresun’da dereler yükseldi, yürekler ağza geldi

Geçen yıl 22 Ağustos tarihinde sel afetini yaşayan Giresun’da, bugün bir kez daha yürekler ağızlara geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere sularının yükseldiği anlar kameraya yansıdı.

Giresun’un bazı ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte oluşan sel suları yollara ve köprülere zarar verirken, yollar çamur deryasına döndü. Suların yükseldiği anlar kameraya yansıdı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Batlama Deresi’nin taşması sonucu dere güzergahında evleri bulunan vatandaşlar panik yaşandı. Bazı evlerde sular altında kaldı.

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde ise İl Özel İdaresine bağlı iş makinaları çalışma başlattı. Sel sularının yükseldiği anlarda ise dere kenarlarına yakın evler ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Öte yandan, 22 Ağustos 2020’de Batlama Deresi’nin taşması sonucu Çaldağ bölgesinde meydana gelen sel afetinde sel sularına kapılan Davut Akgün eşi Emine Akgün ve kızları Betül Akgün hayatını kaybetmişti.

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