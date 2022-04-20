Giresun’da dere taştı: Yağlıdere-Alucra Karayolu ulaşıma kapandı

Giresun’da etkili olan yağış ve karın erimesi Yağlıdere Deresi’nin debisinin taşmasına neden oldu. Sel taşkınları sonucu Yağlıdere-Alucra karayolu Sınır köyü mevkiinde yol çökmesi meydana geldi. Çöken yol nedeniyle Yağlıdere Üçtepe Beldesi ve Alucra Karayolu ulaşıma kapatıldı.

Üçtepe Belde Belediye Başkanı Gasım Akıllı ise uyarıda bulunarak, “Vatandaşlarımızın güvenliği için Yağlıdere Alucra Karayolu üzerinden Üçtepe Belediyesi’ne ulaşım Sınır köyü mevkiinde kısıtlanmıştır. Aynı zamanda Çağlayan Sınır Grup Yolu da heyelan sebebiyle kapalıdır. Yol çalışmaları devam etmektedir” ifadelerini kullandı.