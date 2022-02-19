Giresun’da bin 800 rakımlı yaylada “Yeşil Büyüme Zirvesi” gerçekleştirildi

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’nda Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde "Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi" gerçekleştirildi.

"Yeşil büyüme, yeşil büyümeye uyum sağlamanın ekonomik etkileri" gibi konuların ele alındığı “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Ordu Üniversitesi’nden akademisyenlerin ve sektörde uzman kişilerin katılımıyla gerçekleşti.

Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, BAU Global Başkanı Enver Yücel, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ve Giresun Valisi Enver Ünlü birer açılış konuşması yaptı. Yapılan konuşmaların ardından Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nin oturumları gerçekleştirildi.

“Geleceği yok ederek değil, düşünerek büyümek önemli”

Yeşil büyümenin önemine değinen programın ev sahipliğini yapan BAU Global Başkanı Enver Yücel, “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmayla ilgili üniversitelerimizden değerli akademisyenlerin katıldığı dünyada konuşulan çok önemli bir konuyu Türkiye gündemine de taşımış oluyoruz. Üniversiteler sadece bilgi aktaran yerler değil, aynı zamanda toplum ve dünyanın gelişimiyle, geleceğiyle ilgili fikir ve önerileri sunan yerlerdir. Bizler de karbon salınımının sıfır olduğu bin 800 rakımlı Kulakkaya Yaylası’ndayız. Geleceğimizi düşünerek dünyayı tüketmemek amacıyla burada böyle bir etkinlik yapıyoruz. Aynı zamanda bölgemizin turizme olan katkısını da düşünüyoruz. Bütün meselemiz dünyamız, sadece Türkiye’ye ait bir olgu değil bu. Aynı zamanda bugünkü iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve küresel bir sorun. BM İstanbul UNITAR Türkiye Başkanı olarak, BM’de bu farkındalığa dahil ederek dünyanın çeşitli yerlerindeki etkin Sivil Toplum Örgütleri ile farkındalık oluşturmak adına bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.

Yeşil kalkınmada gerekli stratejiler belirlenecek

Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmanın amacı ve hedeflerini anlatan Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz ise “Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınma dediğimiz zaman kalkınma sadece ekonomik büyüme değil, bunu doğaya zarar vermeden, doğayı koruyarak yapmak anlamına geliyor. Dünyada yeşil dönüşüm ve yeşil büyüme çok önemli bir devlet planı haline geldi. Ancak bu plan yapılırken sadece ekonomik değil; sosyal, politik iklim değişikliği gibi çok yönlü ele alınıyor. Biz de bu zirvede tüm paydaşları, üniversitelerdeki kıymetli akademisyenleri bu işin uzmanlarını, STK’ları ve sektörü bir araya getirdik. Ülkemiz adına yeşil bir büyümenin nasıl olabileceğini, yeşil büyüme sırasında nitelikli iş gücünün üretilmesi ve yeşil kalkınmada en başta olabilmek için gerekli stratejilerin neler olabileceğini masaya yatırmak için bir araya geldik. Kulakkaya Yaylası’nda yapmamızın en önemli amacı karbon ayak izlerinin sıfır olduğu bir yerde yeşil büyümeyi konuşmak istedik” diye konuştu.

Zirve sonrası çalıştay raporu oluşturulacak

Yapılacak zirvede ortaya çıkarılacak olan çalıştay raporunun sorunlara çözüm üretilecek projelerin geliştirilmesi için temel oluşturacağını da belirten Prof. Dr. Karadeniz, “Bu zirvede bir çalışma raporu ortaya çıkaracağız. Bu rapor Yeşil Büyüme ve Sürdürülebilir Kalkınmanın BM sürdürülebilir hedeflerine atıf yapabilecek şekilde ve ülkemizin yeşil büyümeyle ilgili stratejisine de yön verebilecek her paydaşın görüşünün olduğu bir çalıştay raporu ortaya çıkaracağız. Bu raporu tüm ilgili devlet kurumlarıyla, STK’larla paylaşacağız. Bu paylaşmanın ardından önemli olan gençlerimizin ve akademisyenlerimizin o eylemin içerisinde olması. Bunun arkasından gelecek olduğunu düşündüğümüz en önemli şey aslında küçük yaşlardan itibaren hem AR-GE projeleri hem de farklı etkinliklerle beraber gösterilen sorunlara çözüm üretilecek projelerin geliştirilmesi için temel rapor niteliğini taşıyacak olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından düzenlenen zirveye kurumlarının temsilcileri, yerel yöneticiler ve akademisyenler de büyük ilgi gösterdi.