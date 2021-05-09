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Giresun'un ardından Trabzon'un yaylalarında da kar yağışı başladı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesi ile birlikte sahil kesimindeki yağmur yerini yüksek yaylalarda kara bıraktı.

Çevre 09.05.2021, 19:10

Giresun'un yaylalarının ardından Trabzon'un yaylalarında da kar yağışı başlarken, Mayıs ayında yaylada görülen kar yaylaları yıllardır kullanan yöre sakinlerini ise şaşırtmadı. Trabzon'un Köprübaşı ilçesi Taşlı Yaylası sakinlerinden Yahya Kirveli ve Rafet Hancı yörede geçtiğimiz yıl Mayıs ayında da kar yağışı yaşandığını hatırlattı. Taşlı Yaylası'nın yazları da zaman zaman kar yağışına maruz kaldığını belirten yöre sakinleri, hayvanlarının ve kendilerinin yiyeceklerinin olduğunu ve bir sorunları olmadığını belirttiler.

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