Giresun Piraziz Sel Kapanı inşaatında sona doğru

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Lütfi Akca, “Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Giresun ilimizin Piraziz ilçesindeki sel kapanı inşaatında yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağladık” dedi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suya sahip çıkıyor.

Bu çerçevede Giresun ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde ve taşkın risklerinin azaltılmasında önemli rol oynuyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

İnşaatta sona doğru

"Ülkemizin en çok yağış alan illerinden biri olan Giresun ilimizin Piraziz İlçesinde bir sel kapanı inşa ediyoruz. Yukarı havzada oluşabilecek taşkınlar öncesi tedbir almak amacıyla inşa ettiğimiz bu sel kapanının gövde yüksekliği, 20 metredir" diyen Akca, inşaatta sona yaklaşıldığını vurgulayarak, “Beton ağırlık gövde tipindeki Piraziz Sel Kapanı inşaatında yüzde 90 fiziki gerçekleşme sağladık. Söz konusu işimizi tamamladığımızda Piraziz İlçe merkezinden geçen Abdal Deresi’nde taşkın risklerini minimize etmiş ve böylelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamış olacağız. Piraziz Sel Kapanı inşaatını yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.