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Gider borusunda mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

Osmaniye’de yağmur suyu tahliye gider borusuna düşen iki yavru tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen tavşanlar aileye teslim edildi.

Çevre 04.06.2021, 11:36
Gider borusunda mahsur kalan tavşanları itfaiye kurtardı

Osmaniye’de yağmur suyu tahliye gider borusuna düşen iki yavru tavşan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen tavşanlar aileye teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Rızaiye Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde ikamet eden Abdurrahman Yolcu’nun çocuklarının beslediği iki yavru tavşan ortadan kayboldu. Tavşanlarının kaybolduğunu düşünen aile üyeleri, yavru tavşanları bulmak için evin bahçesinde ve civarında aramaya koyuldu. Tavşanların damdan yağmur suyu tahliye borusuna düştüğünü fark eden aile Osmaniye Belediyesi’ne bağlı İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, tavşanların gider borusunda olduğu yeri belirledi. Ardından boruları söken ekipler yavru tavşanları bulunduğu yerden çıkarttı. Tavşanlar aileye teslim edildi.

Su ve yiyecek verilen tavşanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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