Gider borusuna giren kediyi çocuklar buldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde boruya sıkışan yavru kediyi fark eden çocuklar, çevreden geçen vatandaşlardan yardım isteyip mahsur kalan kediyi kurtardı.

Olay, merkez ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Çiftlikönü Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedinin yerdeki borda mahsur kaldığını fark eden 2 çocuk çevreden geçen vatandaşlardan yardım istedi. Kedinin olduğu yere yönelen duyarlı bir vatandaş, kediyi mahsur kaldığı yerden çıkardı. Kedinin çıkarıldığını gören çocuklar sevinç çığlıklarına boğuldu.