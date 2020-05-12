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Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’

Kurulduğu günden bu yana sokak hayvanları konusunda farkındalık projelerine imza atan Getir, bu dönemde sokaklarda mama arayan patili dostlarımız için HAYTAP iş birliği ile ‘Yardım Maması’ projesini hayata geçiriyor.

Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’

Kurulduğu günden bu yana sokak hayvanları konusunda farkındalık projelerine imza atan Getir, bu dönemde sokaklarda mama arayan patili dostlarımız için HAYTAP iş birliği ile ‘Yardım Maması’ projesini hayata geçiriyor.

12 Mayıs 2020 Salı 00:37
2018 Okunma
Getir’den sokak hayvanları için yeni proje: ‘Yardım Maması’

Sokak hayvanları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, 2015 yılından bu yana Mama Gönder projesini sürdüren Getir, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla mama bulmakta zorlanan patili dostlarımız için harekete geçti.

Kullanıcılarının desteğiyle, şimdiye kadar 50 ton mamayı sokak ve barınaklardaki patili dostlarımıza ulaştıran Getir ‘Yardım Maması’ projesiyle, bu zor dönemde mama bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

HAYTAP iş birliği ile hayata geçirilen proje kapsamında, Getir kullanıcıları uygulamadan aldıkları her ‘Yardım Maması’ ile sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlıyor.
 

Küçük Destek, Büyük Mutluluk

Uygulamadaki Evcil Hayvan kategorisinden Yardım Maması’nı sepetlerine ekleyen kullanıcılar, 5 TL değerindeki 1 kilogramlık mamayı sokak hayvanları için bağışlamış oluyor. 

Satın alınan her mama, kullanıcıların adresleri yerine, sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere HAYTAP’a teslim ediliyor. Proje çerçevesinde yardım mamaları, HAYTAP tarafından İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'nde sokak hayvanlarını beslemek için kullanılacak.

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