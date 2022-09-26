Geri dönüşüme örnek “Sıfır Atık Bahçe”

Türkiye’nin Sıfır Atık Projesi’nde pilot ilçe seçilen Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 5 bölümden oluşan Sıfır Atık Bahçesi hem geri dönüşüme teşvik oluyor hem de yerel esnaftan alışverişi sağlayan puan kazandırıyor.

Sıfır atıkta pilot ilçe seçilen Kızılcahamam’da 5 Haziran Çevre Günü’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılımlarıyla hizmete giren Sıfır Atık Bahçesi’ne ilgi büyüyor. Atıklarını değerlendirmek için Sıfır Atık Bahçesi’ni ziyaret eden vatandaşlar, kağıt, plastik, cam, metal, elektronik, tekstil, bitkisel atık yağ, pil ve aküleri buradaki depolara getirip, hassas terzi üzerinde atık türüne göre tartıp SAT kartlarına puanlarını yüklüyorlar. Vatandaşlar değerlendirdikleri atıklardan kazandıkları puanları ister Sıfır Atık Bahçesi içinde bulunan kafeteryada, isterse anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yaparak kullanabiliyor. Kızılcahamam’da şimdiye kadar bin 309 kişi SAT kart uygulamasına kaydolurken, atıklarını değerlendiren vatandaşlara ise şu ana kadar 151 bin 911 puan yüklendi. Geri dönüşüme teşvik olan bahçe içerisinde ayrıca Geri Dönüşüm Atölyesi’nde geri dönüştürülebilir atıklardan öğretmen ve öğrenciler tasarım ve ürün yapabilirken, Sıfır Atık Oyun Alanı’nda ahşaptan üretilen oyunlar ile hem çocukların hem de yetişkinlerin vakit geçireceği alan bulunuyor.

Vatandaşların kağıt, plastik, cam, metal gibi atıkların yanı sıra tekstil, bitkisel yağ, pil ve aküleri de tesis içindeki depolarda geri dönüşüme bıraktıklarını dile getiren tesisten sorumlu çevre mühendisi İsa Değer, "Tesis, Atık Kabul Bölümü, Sıfır Atık Atölyesi, Sıfır Atık Oyun Alanı, Takas Dükkanı ve kafeterya olmak üzere 5 bölümden oluşuyor. Şu anda bulunduğumuz alanda vatandaşların getirdiği atıkların türleri ve miktarlarına göre puan yüklüyoruz. Böylelikle yerel marketlerde harcama yapabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

Getirdiği atıklardan kazandığı puanlarla mutfak alışverişi yaptığını belirten Ulvi Pehlivan, “En çok çocukların gelmesine seviniyorum. Onlar da ticarete alışıyorlar. Bu şekilde sevmeyi, sevilmeyi öğreniyorlar” dedi.

İlçede bulunan iş yerinde biriktirdiği atıkları Sıfır Atık Bahçesi’nde bulunan depolara getirdiğini kaydeden Arif Taşkın, “Plastik türünde biriktirdiğim ürünleri getirip geri dönüşüm cihazına atarak puan alıyorum. Puanlar ile gerekli alışverişimi sağlıyorum ve bugün de yüzün üzerinde puan topladım” dedi.