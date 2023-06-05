Geri dönüşüm sergisi büyük ilgi gördü

Düzce’de Çevre Haftası sebebi ile düzenlenen etkinlikte okullarda yapılan geri dönüşüm ürünleri büyük ilgi gördü. Sıkıştırılan kağıtlardan hayvan figürleri, pet şişelerden tekne, sınav kağıtlarından elbiseler serginin en çok dikkat çekenleri oldu.

Düzce Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü sebebi ile etkinlik düzenlendi. Anıtpark meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde geri dönüştürülen ürünler büyük beğeni topladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu’nun pilastik şişelerden yaptığı tekne büyük beğeni alırken, Farabi Anadolu Lisesi öğrencilerinin atık kağıtları sıkıştırarak yaptığı hayvan figürleri ise dikkat çekti.

“Geri değil, ileri dönüşüm yaptık”

Öğrencilerin kağıtları sıkıştırarak hayvan figürlerini yaptığını belirten Farabi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Kumru Gök, “ Bu eserleri atık kağıtlardan yaptık. Okul içerisinde bu kağıtları bir dönem boyunca topladık. Akabinde kağıtlarımızı sıkıştırarak şekil verdik. İstediğiniz şekli verdikten sonra bant ile sarıyoruz. Son olarak nişasta ile kaplayarak boyama işlemini gerçekleştirip son haline getiriyoruz. Biz aslında geri dönüşümden ziyade ileri dönüşüm yapıyoruz. Geri dönüşüm için hamur haline getirmedik biz ileriye dönüşüm yaptık. Yani kağıdı sıkıştırıyoruz yani herhangi bir hamur haline getirmiyoruz. Gençlerimiz hangi modeli yapmak ister ise ona yoğunlaştı. Genelde birebir boyutlarına uygun yapmaya çalıştık. Grup çalışması yaptık. Çocuklar ilk başta benzetemediklerini düşündüler ama ilerledikçe gerçeğe benzeyince çok hoşlarına gitti. Birbirine yakın renklerde boyuyoruz ve sonuca ulaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Sınav kağıtları elbise oldu

Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi öğrencileri ise defile gerçekleştirdi. Atık ürünlerden hazırlanan defile de en çok dikkat çeken sınav kağıtlarından yapılan elbise oldu. Plastik tabaklardan yapılan elbise de ilgi odağı olurken, defile ilgi ile takip edildi.

Çevre günü sebebi ile Anıtpark meydanında gerçekleştirilen etkinliklerde resim sergisi, spor oyunları gibi etkinliklerde yer aldı.