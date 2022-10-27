Gercüş’te domuzlar bağ ve bahçelere dadandı

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde domuz sürüleri köylülerin kabusu haline geldi.

Gercüş ilçesi Seki köyü civarında bulunan ekili alanlar ve bahçelere sürüler halinde gelen yaban domuzları, çiftçileri maddi zarara uğrattı. Köyün etrafındaki bahçelere girerek mahsullere zarar veren domuz sürülerine karşı çiftçiler, silahla bağ ve bahçelerine giderek sürüden dört domuzu öldürdü. Köylüler bağ ve bahçelerinde çalıştıkları zaman av tüfeklerini yanların eksik etmeyerek tedbir alıyor.

Köy sakinlerinden Rıdvan Işık, domuzlara karşı silahlarla nöbet tuttuklarını söyledi. Işık, "Sabah ve akşam saatlerinde bağ ve bahçelerimizde çalışıyoruz. Tarlaya geldiğimizde silahımızı da yanımızda getiriyoruz. Ne olur ne olmaz diye silahlarla tarlamıza geliyoruz. Bu akşam tesadüfen bahçede çalışırken birden karşımıza çıktı ve bir arkadaşımıza çarptı, o da hafif yaralandı. Bazen sürüler halinde bile geziyorlar. Bağ, bahçe, bostan hepsini talan ediyorlar. Köylünün bütün uğraşını ziyan ediyorlar" dedi.