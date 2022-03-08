Gerçek Kış Şimdi Başlıyor! Kutup Soğukları Türkiye'ye geliyor...

Hava Forum tarafından aktarılan bilgiye göre önümüzdeki günlerde Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasıyla ilgili korkutan bir harita paylaşıldı. Başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerin de ısı durumlarını belirten haritadaki, Marmara Bölgesi’nin rengi dikkat çekti. Ortaya çıkan dünya ısı haritasında Türkiye’nin görünümü korkuttu. Sosyal medyada paylaşılan ve dünya ısı haritasının yer aldığı görselde, Marmara bölgesinin rengi "Mevsim normallerinin çok çok altı" olarak ifade edilen bordoya boyandı. Soğuk hava dalgasının önümüzdeki 10 gün boyunca Marmara'da büyük etki yaratacağı belirtildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÇOK ÇOK ALTI

Isı haritasında Türkiye'nin orta ve doğu kesimleri "Mevsim normallerinin çok altı" olarak bilinen mor rengini alırken, Marmara bölgesinin ise "Mevsim normallerinin çok çok altı" olarak tarif edilen bordo rengini aldığı görüldü.

‘GERÇEK KIŞ HAVASI BAŞLIYOR’

Haritayla ilgili yapılan paylaşımda, "Mevsim normalleri sıcaklık kıyas haritasında Türkiye'ye bakın! Kutuplardaki ve Sibirya'daki soğuk hava, o bölgelerden kopup güney enlemlere, Türkiye'ye ve Balkanlar'a iniyor. 10 gün ülkemizde doğalgaz kullanımı tavan yapar. Gerçek kış havası başlıyor" ifadelerine yer verildi.