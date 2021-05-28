Gençlik doğa buluşmasına yoğun ilgi

Pandemi sürecinde Ankara’da kentleşmenin bir sonucu olarak kapalı mekânlara sıkışmış durumda yıpranan gençlere doğa sevgisini aşılamak, sınav kaygısından uzak tutmak ve gençlerin dijital dünyadan uzaklaşarak sosyalleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Altındağ Gençlik Merkezi koordinesinde Gençlik Doğa Buluşmaları Projesi uygulamaya konuldu.

Altındağ Gençlik Merkezinin başlattığı proje ile Ankaranın tarihi, kültürel, doğal güzelliklerini gençlerin tanımasını sağlayarak sağlıklı yaşam biçimi doğayla içiçe ve spor yapan mutlu bir gençlik hedefleniyor.

Bugüne kadar Nallıhan, Kızılcahamam, Güdül, Gölbaşı, Çubuk, Beypazarı, Çamlıdere gibi Ankara’nın doğal güzelliklere sahip ilçelerinde yaklaşık bin beşyüz genç doğayla buluşturdu.

Altındağ Gençlik Merkezi özellikle dezavatajlı ve doğa tutkunu bütün gençlere ulaşarak onların doğayla buluşmasını hedeflemekte.