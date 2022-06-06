Gençler ‘30Altı İklim Zirvesi’nde bir araya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla ‘30Altı İklim Zirvesi’ düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından gençler, çevre uzmanları, akademisyen ve girişimcilerle buluşturulacak.

İklim değişikliğinin tüm yönleriyle değerlendirileceği zirve İstanbul Zorlu PSM’de 10 Haziran’da gerçekleşecek. Zirveye, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve uzman isimlerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan iklim gönüllüsü gençler de katılacak.

Uzman isimler, gençlerle zirvede bir araya gelecek

Uzman isimler, gençlerle birlikte iklim krizinin sebepleri ve sonuçları, su savaşları, sürdürülebilir üretim ve tüketim, gıda güvenliği gibi pek çok başlığı masaya yatıracak. Ayrıca, katılımcılar sürdürülebilir ve doğa dostu projelere imza atmış girişimcilerin deneyimlerini dinlemek için “Eko-İlham” ve “Eko-Muhabbet” isimli söyleşilerde onlarla bir araya gelecek.

“İklim Krizi, Göç ve Sığınmacı İlişkisi”, “Sürdürülebilir Üretim, Sürdürülebilir Tüketim” ve “İklim Krizi, Gıda Güvenliği ve Gıdaya Erişim”, “Konuşmamız Lazım: İklim Savunuculuğu, Gençlik ve Medya” ve “İklim Elçileri: İklim Krizi ile Mücadelede Gençlerin Rolü” gibi konuların ele alınacağı panellerin yanı sıra “Sürdürülebilir Moda Mümkün mü?”, “Eğitime Çevreden Başlamak”, “Zeytin Çekirdeğinden Biyoplastik Üretimi”, “Sürdürülebilir Modaya Dair” başlıklı söyleşilerde birçok isim deneyimlerini gençlerle paylaşacak.

Gençler, programa kayıt olmak ve detaylara ulaşmak için 30altiiklimzirvesi.com adresini ziyaret edebilecek.

Bakan Kasapoğlu’ndan gençlere davet

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm gençleri İstanbul’da düzenlenecek olan ‘30Altı İklim Zirvesi’ne davet etti.

Bakan Kasapoğlu, gençlerin olduğu her çalışmanın başarıya ulaşacağına inandığını belirterek, “Gençler bizim umudumuz, geleceğimiz. Onların iklim değişikliğiyle mücadeleyi sahiplenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Yaşadığımız yerleri doğru kullanmak, doğru yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel şekilde devretmek durumundayız. Bunu da gençlerimiz ile birlikte başarabiliriz. Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği ile mücadelede farkındalığın arttırılması, önlemlerin değerlendirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz zirvenin amacına ulaşacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.