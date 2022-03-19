Genç-Yenisu yolu trafiğe kapatıldı

Bingöl’de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Genç-Yenisu yolu araç trafiğine kapatıldı

Bingöl genelinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman ulaşımda aksamalar meydana gelirken, valilik de sürücüleri ulaşıma kapanan yollar konusunda uyarıyor. Valilikten yapılan açıklamada, “Sürücülerimizin Dikkatine! Genç-Yenisu il yolunun 13-44 km’leri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 14.50’de araç trafiğine kapatılmıştır” denildi.