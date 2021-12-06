Genç Çaytepe Göleti 750 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bingöl’ün Genç ilçesinde yapımı tamamlanan Çaytepe Göleti, 750 dekar tarım arazisini suyla buluşturacak.

DSİ, son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir

yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bingöl ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması da bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Bingöl’ün Genç ilçesinde Çaytepe Göleti ve sulaması inşaatında çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Toplamda 750 dekar tarım alanının cazibeli borulu sulama şebekesi ile sulanması temin edilecektir. Genç Çaytepe Göleti temelden 30 metre yükseklikte, ön yüzü membran kaplı kaya dolgu tipinde imal

edilmiş olup, 700 bin metreküp su depolayarak, 750 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir. Çaytepe Göleti ve sulaması, ülke ekonomisine yılda 1.1 milyon lira katkı sağlayacak ve ayrıca 225 kişiye tarımsal istihdam sağlayacaktır. Bingöl Genç Çaytepe Göleti sulama şebekesi imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmiştir” dedi.