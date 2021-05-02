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Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü

Marmara Denizi’nin Gemlik Körfezi’ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

Çevre 02.05.2021, 15:38
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Gemlik Narlı sahilleri beyaza büründü

Marmara Denizi’nin Gemlik Körfezi’ne bakan kıyısı, ilkbaharda deniz suyunun ısınmasıyla oluşan plankton patlaması sonucu beyaza büründü.

Yaklaşık 1 aydır devam eden bu doğa olayı Narlı sahil boyu ve balıkçı barınağında da deniz yüzeyinde beyaz bir tabaka oluşturdu. Sahilin bembeyaz olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı vatandaşlar da cep telefonlarının kameralarıyla bu anın fotoğraflarını çekti.
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