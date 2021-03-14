Gemlik Körfezi’ndeki kirliliğin sebebi belirlendi

Bursa’da Gemlik Körfezi açıklarında bir uçak pilotu tarafından havadan çekilen kuru yük gemisinin çevresinde kirlilik gibi görünen beyaz tabakanın sebebi anlaşıldı. Beyaz tabakanın gemiyle alakası olmadığı, balıkçılar tarafından salya diye bilinen fitoplankton patlaması denilen doğal bir olay olduğu belirtildi.

Görüntüler, Bursa’nın Gemlik Körfezi açıklarında kameraya yansıdı. Öğle saatlerinde bir kuru yük gemisinin çevresinde oluşan beyaz tabaka, uçak pilotu tarafından görüntülendi. Kuru yük gemisinin çevresindeki denizin beyaz bir tabaka ile kaplandığı görüldü. Beyaz madde, dalganın etkisiyle Gemlik, Mudanya, Kurşunlu ve Gemsaz sahili kıyılarına da vurdu. Sosyal medyada çok sayıda izlenen görüntü bazı vatandaşların tepkisini yol açarken, bazı vatandaşlar da mevsimler olarak görülen bir doğa olayı olduğunu söyledi.

Sahil güvenlik o gemiye ulaştı

Yetkililer, beyaz örtünün bir doğa olayı mı yoksa bir çevre felaketi mi olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı. Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, H.K. isimli Türk bayraklı kuru yük gemisine Gemlik Körfezi’nde görüntüsünün alındığı bölgede bekleme yaptığı sırada ulaştı. Geminin kontrollerini yapan Sahil Güvenlik ekipleri, geminin pis suyunun olmadığını, geminin yüklü olduğu için balastlarının boş olduğunu, bu kirliliği ortaya çıkarabilecek bir durumun oluşmadığını tespit etti. Her ihtimale karşı denizdeki kirli bölgeden numune de toplayan ekipler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’ne (TÜBİTAK MAM) ve İl Çevre Laboratuvarı’na incelenmek üzene numuneleri gönderdi.

Salya adı verilen fitoplankton patlaması

Geminin etrafındaki kirlilik gibi görünen beyaz tabakanın balıkçılar tarafından salya diye bilinen fitoplankton patlaması denilen doğa olayı olduğu ortaya çıktı. Deniz içerisinde yüzen alg denilen mikroorganizmaların yılın belirli zamanlarında öldükleri zaman suyun üzerinde böyle bir görünüme sebep oldukları, deniz üzerindeki tabakanın bazen sarı, bazen turuncu, bazen de kirli beyaz olabildiği belirtildi.

Gemlik Körfezi’nde son bir yıl içerisinde bu doğa olayı çok fazla artış gösterdiği için balıkçılar balık avlayamayacak duruma geldiler. Gemlik Körfezi ve çevresinde avlanan balıkçılar, denize bıraktıkları ağları geri topladıklarında ağlarına salya dolduğunu, balık avlayamaz duruma geldiklerini söylediler.