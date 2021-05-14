banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
Bitcoin'i bırakan Elon Musk'ın yeni hedefi ne?
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Filistin, başkent Tel Aviv'e roket yağdırmaya başladı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı
Lübnan'dan İsrail'e füze saldırısı

Gemlik Körfezi’nde plankton temizliği başladı

Gemlik Körfezi’nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.

Çevre 14.05.2021, 11:34
Gemlik Körfezi’nde plankton temizliği başladı

Gemlik Körfezi’nde 3 aydır devam eden müsilaj ve plankton patlaması kaynaklı kirliliğin temizlenmesine başlandı.

Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan tarafından bir süredir çözüm aranan kirliliğin temizlenmesi için kiralanan teknelerle temizlik başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Serintürk ve Temizlik İşleri Müdürü Ahmet Dedetürk ile birlikte çalışmaları inceleyen Başkan Sertaslan, “Denizimizin temiz kalması ve bu sorunun bir an önce ortadan kaldırılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.
Yorumlar (0)
23°
açık